W niedzielę prezes PiS wystąpił podczas 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, która odbywa się na Jasnej Górze w Częstochowie. W spotkaniu udział wzięli też m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister rodziny Marlena Maląg i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że "posłanie Kościoła nie jest posłaniem politycznym". - Odnosi się do tego, co w gruncie rzeczy w naszym życiu najważniejsze, to znaczy do perspektywy zbawienia - zaznaczył prezes PiS.

Ale - jak dodał - nauka Kościoła "mówi także o znaczeniu tego, co tu, tego, co w trakcie naszego niedługiego tu przebywania".

- Przecież właśnie w tym wymiarze funkcjonują poszczególne pokolenia, a te pokolenia tworzą pewną ciągłość, tej ciągłości na imię Polska - zaznaczył wicepremier.

- I ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, "tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i można powiedzieć odrażająco atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej podstawy polskości". - Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tą trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę - powiedział wicepremier Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: To będzie moment, być może na bardzo długie lata, decydujący

Prezes PiS zwrócił też uwagę na zbliżające się w październiku wybory parlamentarne. - To będzie moment, być może na bardzo długie lata, decydujący. I stąd waga tego, co będzie indywidualną decyzją każdego z nas, każdego, kto ma Polskę w sercu, decyzją o pójściu do tych wyborów i o tym, by zdecydować, że Polska ma trwać i się rozwijać, że Polska ma wykorzystywać swoje szanse - mówił Kaczyński.

Według niego, w ostatnich ośmiu latach udało się wiele zdziałać w sprawie dążenia do równości i sprawiedliwego ustroju społecznego i gospodarczego w Polsce. - Tej drogi nie można przerwać. Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas z tej drogi zawrócić i to zawrócić radykalnie, tak żeby już nie było powrotu. I zapowiadają to. Zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności. Na to nie możemy się zgodzić - powiedział prezes PiS.

Według Kaczyńskiego wszystkie wskaźniki pokazują, że Polska idzie dobrą drogą. - Trudną, dobrą, prowadzącą w górę, prowadzącą ku Polsce silnej, bezpiecznej i takiej, w której będą mogły żyć szczęśliwie polskie rodziny. Nie tylko jakieś grupy uprzywilejowane, ale wszyscy, którzy chcą pracować, swoją pracą własnym rodzinom, sobie i własnej ojczyźnie służyć. Pamiętajcie o tym w październiku, by zabiegać o każdego człowieka, każdego obywatela - zachęcał Kaczyński.

