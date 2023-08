"Gdzie są nasze pieniądze?", "poszukaj". Spięcie M. Morawiecki - D. Tusk

- Niemcy chcą osadzić Tuska w Polsce, aby wyprzedawać wspólny majątek, jego zaplecze mówi o tym wprost - stwierdził Kaczyński. - Nie możemy się na to zgodzić. Państwo zdecydujecie, czy majątek pokoleń pozostanie w polskich rękach - dodał na nagraniu.

M. Morawiecki: Gdzie są nasze pieniądze? D. Tusk odpowiada

Polityczna przepychanka wywiązała się po sobotnim wpisie premiera, odnoszącym się do reakcji opozycji na pytanie referendalne.

Wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Premier zaprezentował wykres

W piątek wieczorem na Twitterze premiera Mateusza Morawieckiego pojawił się filmik nawiązujący do pierwszego z przedstawionych pytań.

Premier dodał również: - Co zrobili za te pieniądze? Przejedli je, bo nie potrafią rządzić. Zaznaczył, że partia rządząca "zatrzymała ten haniebny proceder, a nawet go odwróciła", po czym pokazał przykłady ich działań. - Jak wróci Tusk, to znowu zacznie sprzedawać na potęgę, bo nic innego nie potrafi - zakończył Mateusz Morawiecki.