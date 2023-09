Kinga Gajewska wybrała się na spotkanie europosła PiS Patryka Jakiego, które skierowane było do jego wyborców. O swoim przedsięwzięciu poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie opublikowała krótkie nagranie.

- Chciałam powiedzieć o 250 tysiącach wiz, które zostały wydane przez nasz rząd, naszych konsuli , dla osób, które pochodzą z Afryki i z Azji. Nasze wizy były sprzedawane na straganach w Afryce. Ja wiem, że państwo często mają do czynienia tylko i wyłącznie z jednym kanałem, więc chciałam do państwa zaapelować - wiem, że nie do wszystkich - powiedziała posłanka KO.