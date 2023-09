Były wicepremier, minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i lider Ligii Polskiej Rodzin jest kandydatem do KO z ostatniego miejsce w Kielcach. To o tyle kontrowersyjna kandydatura, że obecnie partia Donalda Tuska ma dość jasny program ws. aborcji. Chce przygotować projekt, który zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży .

Roman Giertych i kwestia aborcji

W swoim wpisie odniósł się do też do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który de facto zaostrzył prawo aborcyjne. "Uważam wyrok Przyłębskiej (Julii Przyłębskiej, prezes TK - red.) za nieistniejący, zły, głupi i mający wyłącznie tragiczne skutki. Tragedia ta dotknęła kobiety, ale także zmieniła poglądy dużej części społeczeństwa" - wskazał kandydat KO.

Trzy dni wcześniej - 27 sierpnia, publiczne pytanie o aborcję Giertychowi zadał Franciszek Sterczewski. "Skoro startuje Pan z listy KO, to jeśli zostanie Pan posłem, to jak rozumiem zagłosuje Pan za ustawą legalizującą aborcję do 12. tygodnia, prawda?" - napisał w mediach społecznościowych. W swoim oświadczeniu Giertych nie napisał nic wprost o legalizacji aborcji, ale zaznaczył, że "po wyborach, jeżeli zostanie wybrany, to będzie lojalnym i przestrzegającym dyscypliny członkiem klubu".