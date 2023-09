Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie odmówiła zarejestrowania kandydatury Pawła Bartoszka w wyborach do Senatu. Jak przekazano, powodem jest brak własnoręcznego podpisu na upoważnieniu złożonym przez pełnomocnika wyborczego. Był to kandydat, który został zgłoszony przez Trzecią Drogę, miał on zastąpić Małgorzatę Zych.