Sołtys Lubelszczyzny to postać znana z mediów społecznościowych. Youtuber i tiktoker pokazuje w humorystyczny sposób zachowania Polaków. "I jest Sołtys sumą wszystkich strachów fajnopolaka . Wstydzi się Sołtysa fajnopolak na wakacjach, wstydzi się na weselu, wstydzi się, gdy spotka za granicą" - pisze Matczak.

Zdaniem mecenasa Sołtys jest stereotypowym obrazem prostego człowieka. A na fajnopolaku mści się "za mentalne krzywdy" podczas wyborów . Głosuje na polityka, który najbardziej do Sołtysa się upodabnia.

Mecenas Matczak z radami dla "elity"

"Elito! Te wybory pokażą, czy przez te osiem lat nauczyłaś się nie gardzić. Suwerenem, moherem i innymi" - dodaje i podsumowuje: "Gdybym więc dziś miał oceniać szanse wyborcze na podstawie indeksu Sołtysa Lubelszczyzny, to myślę, że opozycja je przegra. Bo osiem lat może okazać się dla naszych elit zbyt krótką pokutą za trzydzieści lat pogardy .

Zdaniem mecenasa Sołtys podczas wyborów "odczuwa satysfakcję podobną do tej, jaką odczuwali widzowie egzekucji w rewolucyjnej Francji, gdy ich panom, którzy też nimi gardzili, obcinano głowy".

"Wtedy robiono to gilotyną, dzisiaj robi się to kartą do głosowania" - podsumowuje.