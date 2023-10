Wybory 2023. Szymon Hołownia zamieścił enigmatyczny wpis

Na konferencji prasowej politycy apelowali do młodych o udział w wyborach parlamentarnych, podkreślając, że nie chcą, by stało się to, co na Słowacji, gdzie do władzy doszła "partia jawnie prorosyjska". Podczas wystąpienia poruszono także kwestie dotyczące działania komunikacji miejskiej czy programów socjalnych.