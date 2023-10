Emocje przed spotkaniem z prezesem PiS. Doszło do przepychanki

Wybory 2023. Kołodziejczak komentuje: W przepychankach nie biorę udziału

"To co tutaj się dzieje to jest uwłaczające. Tylko rozmawiają ze swoimi. Ja chce normalnej władzy, ja chce normalnej Polski. Ja w przepychankach nie biorę udziału. Przyjechałem tu na wezwanie Kaczyńskiego by rozmawiać z obywatelami, jak widać nie chce" - komentował kandydat KO w mediach społecznościowych.