Witek do Tuska: Pan ma czelność mówić o piekle kobiet?

- Dziś kobiety nie muszą krzyczeć wulgarnych haseł, by zmieniać Polskę . Dziś kobiety zmieniają Polskę poprzez swój intelekt i pracę. Kobiety zostały zaopiekowane przez państwo , które pomaga im łączyć pracę z rodziną - przekonywała marszałek Sejmu. Druga osoba w państwie zwróciła się ze sceny do lidera Platformy Obywatelskiej.

- Panie Tusk, pan ma czelność mówić o piekle kobiet , kiedy chciał pan zmusić ciężko pracujące kobiety, żeby pracowały do 67. roku życia, kiedy podnosił pan kobietom pracującym na roli o 12 lat wiek emerytalny? Pan ma czelność, panie Tusk, mówić o piekle kobiet, kiedy to za pana rządów kobiety zostawiały swoje dzieci pod opieką dziadków i wyjeżdżały na zachód, ponieważ tu było tak duże bezrobocie, że nie były w stanie zapewnić godnego życia swoim dzieciom? - pytała Elżbieta Witek.

Parlamentarzystka PiS wyliczała, że za rządów Donalda Tuska " matki czasami całymi dniami nie widziały swoich dzieci, bo brały dorywczą pracę za 5 zł za godzinę ", a kobiety "chowały dumę i godność do kieszeni i szły do sklepu, i kupowały na zeszyt , bo nie miały na buty, książki, tornistry dla swoich dzieci".

Tusk: Polki odzyskają godność

- Odbudujemy świat przepisów taki, który godność polskiej kobiety znowu wyniesie do rangi jednej z najważniejszych w całym życiu publicznym. (...) Każda będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, będzie miał prawo do bezpłatnych badań prenatalnych i to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie - powiedział były premier.