W piątek podczas wiecu w Poznaniu lider PO Donald Tusk poruszył temat referendum ws. relokacji migrantów w UE, które zapowiedział w czwartek w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Mamy kieszonkowego dyktatorka z Żoliborza, który powiedział, że nigdy o nic do nikogo się nie zwróci, w związku z tym chce zrobić referendum ws. relokacji migrantów. Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. To będzie referendum: albo my, albo wy - mówił szef PO.

- Spojrzałem tak na prezesa i widzę, że - przepraszam za to sformułowanie, ale i tak jestem delikatny przecież - że prezes naprawdę ma pełne gacie. On ma gacie pełne referendum - powiedział Tusk.

Wystąpienie Donalda Tuska. Rusecka: "Nienawiść w czystej postaci"

W piątek wieczorem do słów lidera PO odniosła się na Twitterze Urszula Rusecka. "Wystąpienie Donalda Tuska w Poznaniu przejdzie do historii jako najbardziej obrzydliwe wystąpienie polityczne w dziejach Polski. Nienawiść w czystej postaci. Należy się obawiać, że osiem gwiazdek przy tym co nas czeka to najbardziej kulturalne hasło opozycji" - napisała wicerzecznik PiS.