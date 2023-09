Dziwne zachowanie Sławomira Mentzena. "To zamierzone, wystudiowane"

To właśnie "Piwo z Mentzenem" gromadziło setki młodych ludzi na spotkaniach z politykiem Konfederacji. Formuła wydarzenia opiera się na rozmowach z wyborcami przy złocistym trunku. Po jednej z takich imprez w Warszawie "Tygodnik Nie" opublikował nagranie, na którym Sławomir Mentzen stoi przed jednym ze stołecznych lokali, oczy mu się przymykają i nie do końca potrafi utrzymać równowagę.

Krzysztof Bosak: Wypicie piwa to żaden zarzut

Polityk Konfederacji wybrał się do stolicy Wielkopolski razem z Krzysztofem Bosakiem, który również jest jedną z lokomotyw ugrupowania. - Wypicie piwa to nie jest dla mnie żaden zarzut - w rozmowie z Interią ucina krótko Bosak. Sam jednak nie dał się jednak sfotografować czy nagrać z alkoholem.

Tylko dlaczego choćby Krzysztof Bosak nie pił ani pije publicznie? - dopytujemy jednego z naszych rozmówców. - On w ogóle nie pije w trakcie pracy. Co do Sławka: kreuje wizerunek luzaka. To zamierzone, wystudiowane, taki ma pomysł na siebie - odpowiada nam jeden z ważnych polityków Konfederacji. - Żeby pojąć, co robi, trzeba zrozumieć, że on sam nie definiuje się jako polityk. Ma na siebie inny pomysł, chce być liderem w niestandardowym formacie - twierdzi.