- Nie zamierzam rezygnować z członkostwa w PSL. Bezpartyjni to jakieś nowe doświadczenie, przygoda. Ale jest dobrze jak jest - mówi nam jeden z kandydatów Bezpartyjnych Samorządowców, który... należy do innej partii. - To dobrze świadczy o ugrupowaniu, bo nie ma tu ortodoksyjnego podejścia - dodaje inny, który ma legitymację PO. - Bezpartyjni to nowe spojrzenie, szersze. Widzę tu większe możliwości. Chcę mówić o problemach, głównie rolników i przedsiębiorców. Tam, gdzie byłem dotąd, nie do końca mogłem o tym mówić - podkreśla trzeci, który w przeciwieństwie do kolegów rzucił legitymacją Prawa i Sprawiedliwości. Opowiada też, o czym szepczą struktury jego byłej już partii.