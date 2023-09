"Ukraina ma duże problemy wewnętrzne"

Co dalej? - Nie zamierzamy eskalować . My czytamy te wypowiedzi w szerszym kontekście. Ukraina ma duże problemy wewnętrzne, jest afera korupcyjna, wymiana składu prawie całego MON, dużo się dzieje. Dla nich takie przekierowywanie uwagi to też element pewnej taktyki politycznej - tłumaczy nasz rozmówca z rządu.

- Wypowiedzi ukraińskich polityków, którzy zapowiadają pozwy przeciwko Polsce, uważam za poważny błąd . I to pod kilkoma względami. Po pierwsze, Ukraina nie ma podstaw do takiego pozwu, bo Polska nie utrudnia transferu ukraińskiego zboża, tranzyt ma miejsce. Po drugie, politycy ukraińscy powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, na kim chcą oprzeć swoją przyszłość w Europie: na krajach, które wykazały się hipokryzją, gdy Ukraina potrzebowała pomocy czy jednak na krajach, które wykazały się największą solidarnością - mówi.

Pogarsza się nastawienie Polaków do Ukraińców

Z sierpniowego badania CBOS wynika, że w stosunku do lipca pogorszyło się nastawienie Polaków wobec przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Odsetek badanych opowiadających się za ich przyjmowaniem jest wciąż wysoki (wynosi 69 proc.), ale zmniejszył się w porównaniu do lipca o 7 punktów procentowych.

Zakaz importu zboża wygodnym pretekstem

Kwestia zakazu importu zboża stała się więc wygodnym pretekstem zarówno dla PiS, jaki Konfederacji, by wskoczyć na tę falę. To wśród wyborców tych partii najwięcej jest osób sceptycznych wobec niesienia pomocy Ukraińcom . Jednak daleko idące komentarze pojawiły się także wśród polityków związanych z opozycją.

"Prezent" od Konfederacji dla prezydenta Dudy

Przekaz partii jest jasny i sprowadza się do stwierdzenia, że to oni mieli rację, gdy sprzeciwiali się "polityce na kolanach" wobec Ukrainy. "Oto efekty prowadzenia polityki na kolanach przez rząd PiS - dajemy wszystko, nie oczekujemy niczego, poza klepaniem po plecach. Jeżeli Ukraina chce wprowadzić zakaz wwozu polskich owoców i warzyw, to należy ją zapytać, co myśli o polskim zakazie wywozu broni i amunicji na Ukrainę" - czytamy w stanowisku partii.