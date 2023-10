Donald Tusk wbija szpilkę Orlenowi: Gdzie ja tu kupię diesla?

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się w ostatnią przedwyborczą sobotę z mieszkańcami Płocka na Mazowszu. Polityk rozpoczął swoją wypowiedź od nawiązania do sytuacji na stacjach paliw Orlen .

Donald Tusk w Płocku. "Polityczna gra Obajtka będzie nas dużo kosztowała"

- Mówię o Polakach, o rolnikach, firmach, komunikacji miejskiej. Ten manewr Orlenu powoduje gigantyczne straty, potwierdzają to eksperci PKO BP . Według ich ostrożnych wyliczeń przez polityczną grę Orlenu w trzecim kwartale przyniesie tej spółce straty - powiedział były premier.

Lider największej partii opozycyjnej ocenił, że to "zwykłe polskie rodziny wspierają ludzi w nieszczęściu, ponieważ państwo ich nie wspiera". - Nie ma bardziej gorszego oskarżenia pod adresem tej ekipy niż to, że woleli wydać dziesiątki miliardów złotych na siebie , na wynagrodzenia, na swoje rodziny niż na ratowanie życia i zdrowia naszych dzieci - podkreślił.

Donald Tusk o migracji. "Mateusz Morawiecki to naczelny kłamca RP"

Donald Tusk odniósł się również do tematu legalnej i nielegalnej migracji.

- Naczelny kłamca Rzeczypospolitej, Mateusz Morawieck i, opowiada, że na szczycie RE zatroszczył się o bezpieczeństwo Polski i naszych granic, dlatego zawetował unijne partnerstwo na rzecz zatrzymania ludzi w krajach pochodzenia migrantów; zawetował propozycję ochrony granic UE i Polski , na co mieliśmy otrzymać miliardy złotych - wyliczał Tusk.

W opinii byłego premiera, Mateusz Morawiecki zaprotestował przeciwko ogólounijnym rozwiązaniom ograniczającym przemyt ludzi do UE, ponieważ "stoi na czele rządu, który przejdzie do historii jako rząd-organizator największego przerzutu migrantów legalnych i nielegalnych w historii naszego kraju" .

- Jak ludzie w Europie tego słuchają, to dziwią się, jaka jest różnica między Putinem i Łukaszenką a państwem UE , które z jednej strony grzmi brutalnie i rasistowsko na temat migrantów, a z drugiej strony bawi się w szmuglowanie ludzi z Azji i Afryki, zacierając przy okazji ręce - oświadczył lider PO.

Donald Tusk o debacie w TVP. "To mój największy triumf polityczny w historii"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nawiązał również do poniedziałkowej debaty na antenie TVP.

- Już wczoraj w Przemyślu mówiłem "Jarek, gdzie jesteś? Nie chowaj się, mamy w poniedziałek debatę przecież" . Niestety jak zauważyliście, Jarosław Kaczyński odstępuje od funkcji lidera politycznego i oddał rolę lidera PiS w ręce mojego byłego doradcy. To jest mój największy triumf polityczny w historii - stwierdził Tusk.

Szef PO powiedział, że prezes PiS "przygotował sobie w mediach publicznych godzinę, prowadzących, pytania, kolejność" , a mimo to "stchórzył" . - Ja na prawdę czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem - mówił w Płocku.

Jak dodał, "15 października będziemy głosować także dla otumanionych, oszukanych i tych, którzy dopiero dzisiaj otwierają oczy na kłamstwo PiS". - Osiem lat rządów PiS to degradacja praw Polek. To jest wybór przyszłości całej Polski - czy będziemy w UE czy nie - mają na to precyzyjny scenariusz, krok po kroku - powiedział Tusk.