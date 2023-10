- Nie martwcie się, i wy dobrze wiecie, i ja dobrze wiem, że 248 to jest więcej niż 194 - powiedział Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X we wtorek. W filmie podał też "krótki meldunek", informując, że "rozmowy idą świetnie, jesteśmy przygotowani do utworzenia rządu". Jak chwilę potem dodał: - Gabinety gabinetami, rozmowy rozmowami, ale chcę znowu wrócić do was, uczciwie opowiedzieć o wszystkim, co się działo w ostatnich dniach i oczywiście odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania - przekazał, zapowiadając swoją poniedziałkową wizytę na wrocławskim Jagodnie.