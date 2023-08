- Czy też wolałbyś, aby władza wiedziała o Tobie wszystko?- pyta dalej, wskazując na kwestie przyjmowanych leków, wysyłanych wiadomości w mediach społecznościowych, korzystania ze stron internetowych. - To się już dzieje - ostrzega były szef rządu.

Donald Tusk atakuje ministrów. Opublikował nagranie

W dalszej części nagrania Donald Tusk zaatakował ministra zdrowia Adama Niedzielskiego . - Minister Niedzielski, od zdrowia, ujawnił publicznie, jakie leki bierze człowiek, który mu się postawił - mówi. Polityk PO podkreślił, że "ten skandal to nie pojedynczy incydent", a "element systemu", który budują obecnie rządzący.

Jednak to nie koniec oskarżeń, dostało się także ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi . Polityk zdaniem Tuska miał "dowiadywać się, kiedy i kto się zaszczepił wśród studentów i pracowników naukowych".

- Służby wjeżdżają do gabinetów ginekologicznych. W jednym z nich zajęli dokumentację z prawie 30 lat - mówi szef PO. Dodał, że chodzi o "wszystkie pacjentki, włącznie z intymnymi zdjęciami". - To mogło być o Tobie - ostrzega po raz kolejny Tusk.

Przewodniczący największej partii opozycyjnej zarzucił łamanie prawa organom ścigania. - Prokuratura ujawnia dane o ofiarach przemocy. To mogły być dane Twoich dzieci - alarmuje.

Dostało się także resortowi finansów, który w opinii Tuska, "chce znać wszystkie szczegóły działań w Twojej firmie". - Robią to po to, żeby Cię mieć w garści - kontynuuje polityk i ostrzega: "To od Ciebie zależy, czy będziesz wolnym człowiekiem, czy założą Ci obrożę i kaganiec".