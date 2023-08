- To, co jest najbardziej dokuczliwe, to nie tylko trudy życia codziennego i drożyzna. To przede wszystkim pogarda władzy wobec zwykłych, prostych ludzi i ta bezwstydna propaganda kłamstwa i traktowanie ludzi jak idiotów - powiedział lider PO Donald Tusk w trakcie wiecu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. - My w wielu dziedzinach życia mamy do czynienia z taką samą władzą. Powinniśmy zachować się jak wtedy stoczniowcy w Gdańsku. Wstać i powiedzieć dosyć - podkreślił.