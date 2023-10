Donald Tusk: Prawdziwą bronią polityczną PiS jest okłamywanie narodu

- Ich prawdziwą zbrodnią polityczną jest to, że okłamują cały naród - wskazał Donald Tusk. Zdaniem lidera KO w kwestii bezpieczeństwa i wojska "jedynym sposobem działania PiS jest okłamywanie opinii publicznej". Polityk odniósł się także do wyborów parlamentarnych: - Opanowali sądy (PiS - red.), telewizję rządową, prokuraturę i uznali, że mogą przez lata kraść zupełnie bezkarnie, bo to wszystko mają w ręku. 15 października musimy im powiedzieć, że koniec tego i że odpowiedzą za to.