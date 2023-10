- Codziennie mam nowy materiał do tego ponurego serialu, co PiS zrobił złego - mówił Donald Tusk w Przemyślu, na spotkaniu przed wyborami parlamentarnymi. Lider KO wprost nazwał Kancelarię Premiera oraz Telewizję Polską "fabrykami kłamstw", w których nie ma granic, do których trafia mnóstwo środków, bo "to się im opłaca". Były premier mówił także o wolności mediów. - Każdy, kto sięga do prawdziwych źródeł informacji, już nie zagłosuje na partię PiS (...), ale to trzeba wiedzieć - komentował. - PiS może liczyć na głosy tych, których zniewolił tą propagandą - uzupełnił.