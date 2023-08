Nagranie, które Donald Tusk zamieścił w sieci, to reakcja na komentarz szefa Prawa i Sprawiedliwości.

Donald Tusk o słowach Jarosława Kaczyńskiego. "Nie ma się co bać"

W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy o to, czy podejmie się debaty z Donaldem Tuskiem . Wicepremier odpowiedział wówczas, że "z Manfredem Weberem chętnie".

Na nagraniu umieszczonym na profilu Tuska widać tę sytuację, a także kolejne pytanie dziennikarzy o to, w jakim języku miałaby odbyć się debata między Jarosławem Kaczyńskim a szefem EPL . To pozostaje jednak bez odpowiedzi.

- Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu - mówi Tusk w nagraniu, jednocześnie zwracając się do Kaczyńskiego.