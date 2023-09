Mateusz Morawiecki porównał Donalda Tuka do pytona. "Uważajcie na niego"

- Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula aż udusi - powiedział ku zaskoczeniu publiczności Mateusz Morawiecki. - Uważajcie na niego, uważajcie na tego pytona. Uważajcie na niego, bo to jest wielki szkodnik polskiej polityki - ocenił premier i dodał, że lider PO to "największe niebezpieczeństwo dla polskich rodzin", ponieważ za czasów jego rządów "bezrobocie było takie duże, że nawet Tusk wyjechał za pracą zagranicę".

Donald Tusk do Mateusza Morawieckiego. "Życzę powodzenia w pojedynku z pytonem"

Po dobie od wystąpienia Morawieckiego, do słów premiera odniósł się adresat niecodziennego porównania - przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

