Donald Tusk: Niezależnie od koloru włosów, wszyscy jesteśmy rudzi

Donald Tusk: Wszyscy jesteśmy rudzi

Polityk podjął także temat kobiet prowadzących firmy. - Z domowych obowiązków rzadko kto je zwalnia. A one jeszcze biorą na siebie wysiłek prowadzenia firmy. A słyszą codziennie jakieś paskudne teksty, od Kaczyńskiego, Morawieckiego, Rydzyka, że przedsiębiorcy to jest jakieś podejrzane plemię - mówił Tusk.

Polityk nawiązał także do sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej. - Żołnierze niemal głodują przy granicy. Muszą chodzić do Biedronki, żeby mieć co do ust włożyć. Muszą sami prać mundury. A jednocześnie rządzący mają gęby pełne frazesów, jak to oni dbają o armię. Defiladę zrobić jest łatwo, ale znaleźć rakietę okazało się już prawie niemożliwe - powiedział.