Marcin Jan Orłowski: 8 marca 2022 roku pan, Artur Dziambor i Jakub Kulesza ogłaszaliście odejście z Konfederacji. Chwilę później prezentowaliście nazwę i zapowiadaliście budowę nowego ugrupowania. Mija rok, partii nie widać w sondażach, a pan ogłasza powrót do macierzy. Skąd taka decyzja?

Dobromir Sośnierz: W partii od pewnego czasu trwały bardzo intensywne dyskusje o przyszłości. Moim zdaniem absolutnie przespaliśmy moment, w którym można było wyjść na szersze wody, zbudować pozycję, która pozwalałaby na realne działania. Teraz byliśmy w sytuacji, że trzeba było szukać alternatywnych rozwiązań.

Alternatywy? Czyli samodzielny start nie był brany pod uwagę?

- Trzeba zdawać sobie sprawę z realiów. Po prostu nie było możliwości samodzielnego startu. Zdaliśmy sobie z tego sprawę za późno i trzeba było szukać rozwiązań. To w konsekwencji nas podzieliło.

W oświadczeniu na Facebooku czytamy, że pan i Artur Dziambor mieliście "rozbieżną wizję partii i zdecydowanie niekompatybilne zdolności koalicyjne". Chodzi o współpracę z PSL-em?

- Przede wszystkim mieliśmy z Arturem Dziamborem zupełnie inną wizję przyszłości politycznej naszego ruchu. Zapewne można się domyślać, co się za tym kryje. Nie chcę wchodzić w szczegóły, każdy zainteresowany się domyśli, że chodziło przede wszystkim o to, z kim iść do wyborów, jeśli nie możemy sami. To były stanowiska tak odległe, że nie dało się dojść do porozumienia.

To koniec Wolnościowców?

- To nie jest tak, że Wolnościowcy się rozpadają, tego nie mogę powiedzieć. Na pewno kończą się w takiej formule, w jakiej ta formacja powstawała. Tworzyliśmy to we trzech, a teraz...

A teraz pan wraca do Konfederacji. Trudno było podjąć decyzję?

- Trzeba sobie powiedzieć jasno. Jeśli chce się być w polityce, to trzeba budować formację, która może coś zmienić w Polsce bądź być członkiem takowej. Można się oszukiwać, być ideowcem w partiach o marginalnym poparciu i mówić o złym systemie. Konfederacja obecnie staje się trzecią siłą polityczną w kraju i po wyborach może być kluczowym ugrupowaniem. Przychodzę tu po to, żeby wzmocnić skrzydło wolnościowe.

Ale to jednak dalej Konfederacja, z którą nie chciał pan był łączony

- To jest, w pewnym stopniu, inna Konfederacja i to też jest ważne. Ten projekt znacząco się zmienił, jest to widoczne na niemal każdym kroku. Gdy ogłaszaliśmy odejście to była to inna partia niż ta, do której wracam.