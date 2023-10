Debata wyborcza w TVP. Kaczyński odpowiada Tuskowi

Jarosław Kaczyński rozpoczął czwartkowe wieczorne spotkanie z wyborcami w miejscowości Kazimierza Wielka w województwie świętokrzyskim, regionie, z którego startuje do Sejmu, od deklaracji w sprawie udziału w debacie wyborczej w TVP.

- Muszę podzielić się z państwem pewnym dylematem - rozpoczął prezes PiS. - Gdy jechałem do państwa usłyszałem, że Donald Tusk wzywa mnie do debaty w TVP - dodał.

I po chwili lider PiS powiedział, jaką podjął decyzję.

- Czy wezmę udział w debacie m.in. z Tuskiem? Mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi. Na pytanie czy wybrać rozmowę z kłamczuchem i do tego człowiekiem całkowicie zależnym od innych. Wiadomo od kogo. Żeby to chociaż był Weber (Manfred, szef Europejskiej Partii Ludowej - red.). Ale on? Dlatego jednak wybrałem Przysuchę - powiedział prezes PiS.

- (Tusk - red.) jest człowiekiem nie zawsze mówiącym prawdę. (...) Jeżeli ktoś pamięta wydarzenia z 2007 r., to wtedy było tak samo - wskazał polityk.

Wcześniej w czwartek lider PiS spotkał się z wyborcami w Busku-Zdroju. - Co się stanie, jeśli oni wygrają? Od razu będzie piekielny chaos, bo byłby to rząd składający się z partii od lewa do prawa. A już ta Trzecia Droga... Z jednej strony deklaruje, że jest przeciw, a ta pani Thun jest za. No więc jak to można połączyć? - pytał Jarosław Kaczyński. - Ja bym bardzo chciał, żeby stanął tu pan Kosiniak-Kamysz i mi odpowiedział, jak on to łączy? - mówił prezes PiS w Busku-Zdroju.

- To są najważniejsze wybory od 1989 r. - dodał. - Sprawy, o których będziemy decydowali są zarysowane ogromnie szeroko, to odnosi się do samego bytu naszego narodu i jego szans, naszego bezpieczeństwa rozumianego na różne sposoby - przekazał zgromadzonym, podkreślając wagę zbliżającego się głosowania.

Debata wyborcza w TVP. Jasna deklaracja Donalda Tuska

Przewodniczący PO Donald Tusk potwierdził w czwartek w Rzeszowie, że będzie uczestniczył w poniedziałkowej debacie w TVP. Polityk zaapelował jednocześnie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by także stawił się w studiu Telewizji Polskiej.

- Ja nie nadstawiam drugiego policzka złu (...) Mam nadzieję, że słyszy mnie Jarosław Kaczyński. Może masz odwagę stanąć ze mną do debaty. Ja będę o 18.00 w tej telewizji - oświadczył Donald Tusk w trakcie czwartkowego spotkania w Rzeszowie. W ten sposób zadeklarował udział w debacie w TVP przed wyborami parlamentarnymi.

- Chciałem im zrobić niespodziankę, ale skoro to pytanie padło tak bezpośrednio, to nie będę kombinował. Ja nogi nie odstawię. (...). Ja nie nie nadstawiam drugiego policzka złu, jeśli władza robi bardzo złe rzeczy, nie będę im nadstawiał drugiego policzka. Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy, Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji - powiedział lider PO Donald Tusk.

- Mam prośbę, nie mówcie o tym nikomu, żeby za szybko się nie dowiedzieli. Nie wiem, co teraz wykombinują, bo zmienili prowadzących, zmienili godzinę tej debaty. (...) Jak wiecie, Michała Kołodziejczaka nie wpuścili na debatę do Telewizji Publicznej, spodziewamy się bardzo różnych sztuczek, forteli, może agresji. Mam wrażenie, że będę szedł do tej telewizji nie sam, że pójdzie ze mną bardzo dużo ludzi, żeby im właśnie do głowy nie przyszło np. nie wpuścić mnie do studia telewizyjnego - dodał przewodniczący PO.

Wybory parlamentarne 2023. Debata w TVP

Telewizja Polska zorganizuje "Debatę Wyborczą 2023" w poniedziałek, 9 października. Do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych.

Wybory 2023. "Debata Wyborcza" w TVP rozpocznie się wcześniej

Każdy z polityków ma mieć siedem minut do wykorzystania w debacie. W programie zadanych będzie sześć pytań. Reprezentanci mają mieć także do dyspozycji 60 sekund na swobodną wypowiedź. Nie będzie czasu na pytania zadawane przez samych uczestników.

Podczas debaty, którą telewizja publiczna ma obowiązek zorganizować, w studiu nie będzie publiczności.

Program poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.

Wydarzenie transmitowane będzie na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia od godziny 18:30. Wcześniej informowano, że debata odbędzie się o godz. 21.

Czytaj także:

***

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE. Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku i śledź aktualne informacje w trakcie kampanii wyborczej!