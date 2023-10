Debata wyborcza w TVP. Jasna deklaracja Donalda Tuska

Przewodniczący PO Donald Tusk potwierdził w czwartek w Rzeszowie, że będzie uczestniczył w poniedziałkowej debacie w TVP . Polityk zaapelował jednocześnie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , by także stawił się w studiu Telewizji Polskiej.

- Chciałem im zrobić niespodziankę, ale skoro to pytanie padło tak bezpośrednio, to nie będę kombinował. Ja nogi nie odstawię. (...). Ja nie nie nadstawiam drugiego policzka złu, jeśli władza robi bardzo złe rzeczy, nie będę im nadstawiał drugiego policzka. Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy, Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji - powiedział lider PO Donald Tusk.

- Mam prośbę, nie mówcie o tym nikomu, żeby za szybko się nie dowiedzieli. Nie wiem, co teraz wykombinują, bo zmienili prowadzących, zmienili godzinę tej debaty. (...) Jak wiecie, Michała Kołodziejczaka nie wpuścili na debatę do Telewizji Publicznej, spodziewamy się bardzo różnych sztuczek, forteli, może agresji. Mam wrażenie, że będę szedł do tej telewizji nie sam, że pójdzie ze mną bardzo dużo ludzi, żeby im właśnie do głowy nie przyszło np. nie wpuścić mnie do studia telewizyjnego - dodał przewodniczący PO.