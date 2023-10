Debata w Polsat News. Pierwsze pytanie

Pierwsze pytanie dotyczyło paktu migracyjnego i tego, czy jest to dobre rozwiązanie. Tymoteusz Myrda przypomniał, że wraz z początkiem wojny w Ukrainie Polska przyjęła miliony migrantów. - Jesteśmy otwarci na migrację zarobkową , ci którzy chcą pracować - bardzo chętnie ich przyjmiemy - mówił, zaznaczając, że innego "rodzaju" migracji nie popierają.

Władysław Bartoszewski wskazał, że pakt nie rozwiązuje problemu migracyjnego. - Ci ludzie, którzy mają być relokowani, to są ci, którzy uzyskali już azyl (...) to jest kropla w morzu - wskazał. - Jeśli chodzi o nasze stanowisko, to żadnych przymusowych migrantów - dodał.