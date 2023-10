Debata o emeryturach w Polsat News. "Trzeba radykalnych zmian"

W debacie wzięli udział: Jakub Szczepański (Bezpartyjni Samorządowcy), Ireneusz Raś (Trzecia Droga), Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), Marlena Maląg (PiS), Ewa Zajączkowska-Hernik (Konfederacja) i Marzena Okła-Drewnowicz (Koalicja Obywatelska).

Program prowadziła Agnieszka Gozdyra.

Debata w Polsat News. System emerytalny

Pierwsze pytanie dotyczyło systemu emerytalnego. "Czy w Polsce da się realnie uniknąć podnoszenia wieku emerytalnego?".

- My stawiamy na realne i logiczne rozwiązania. System emerytalny potrzebuje głębokich i racjonalnych zmian - powiedział Jakub Szczepański.

Zwrócił uwagę , że już dzisiaj mamy problem z zastępowalnością pokoleń. - Nie ma kto pracować na przyszłych emerytów. Problemem jest to, że nie ma kompleksowego podejścia do tego problemu - stwierdził.

- Jako Bezpartyjni Samorządowcy mówimy, że potrzebny jest taki system emerytalny, który będzie generował środki dla emerytów - dodał.

Ireneusz Raś z Trzeciej Drogi przypomniał z kolei, że Polacy już wcześniej zdecydowali, że nie chcą pracować dłużej. - Musimy stworzyć system zachęt do tego, żeby Polacy dłużej zarabiali - powiedział.

- Wraz z większą ilością lat pracy, będą mieć większą emeryturę. Dobrze by było gdyby emeryci pracujący ponad wiek emerytalny byli zwolnieni z PiT-u - dodał.

Katarzyna Kotula stwierdziła natomiast, że "Lewica mówi jasno nie dla podwyższenia wieku emerytalnego".

- Mamy dobre rozwiązania, które pomogą emerytom żyć godniej - powiedziała. Wymieniła w tym kontekście: rentę wdowią i dwie roczne waloryzacje emerytur, senioralny bon turystyczny, leki za pięć złotych, łatwiejszy dostęp do geriatrów, emerytury stażowe i podwyższenia zasiłku pogrzebowego.

- Musimy zrobić wszystko, żeby ta sytuacja wyglądała inaczej niż dzisiaj - podkreśliła.

Marlena Maląg przypomniała natomiast, że PiS zmieniło decyzję Donald Tuska o wydłużeniu wieku emerytalnego.

- Przywróciliśmy Polakom godność i daliśmy możliwość wyboru - stwierdziła.

- Polityka PiS to troska o to, żeby jesień życia była godna. Dlatego przeprowadzamy waloryzacje, wprowadziliśmy świadczenia takie jak 13. i 14. emerytura - dodała.

Przedstawicielka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik podkreśliła z kolei, że "system emerytalny oparty na ZUS-ie wymaga gruntownej reformy".

- Moje pokolenie liczy się z tym, że prawdopodobnie nie zobaczy emerytury na oczy, lub będzie ona dramatycznie niska - powiedziała.

Według niej "skandalem jest to, że ludzie którzy odkładają na emeryturę maja problem z jej uzyskaniem z powodu nieprzepracowania odpowiedniej ilości lat".

Na koniec głos zabrała Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej przypomniała, ze Polacy powiedzieli zdecydowane nie podwyższaniu wieku emerytalnego.

- Dzisiaj nie ma na polskiej scenie politycznej partii, która wypowiadałaby się w kwestii podniesienia wieku emerytalnego - zaznaczyła.

- Ale problemem jest wysokość tych emerytur. One dzisiaj coraz częściej są głodowe. Musimy znaleźć sposób na to, żeby to zmienić - dodała.

- Jednym z rozwiązań, które proponujemy jest druga waloryzacja w sytuacji, kiedy inflacja przekracza pięć procent - podkreśliła.

Debata w Polsat News. Demografia

Drugie pytanie dotyczyło demografii. "W jaki sposób państwo powinno skłonić Polaków, żeby mieli więcej dzieci?"

Jakub Szczepański z Bezpartyjnych Samorządowców przypomniał, że to "zdrowa gospodarka zachęca do zakładania rodzin".

- Chcemy wspierać rodziny w tym zakresie poprzez 100 procentowy zasiłek macierzyński dla pracujących mam. Proponujemy również powrót do żłobków przy zakładach pracy, PIT zero, ale również postulujemy finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa - powiedział.

- My jako Trzecia Droga proponujemy rodzinny PIT. Drugą kwestią jest uzależnienie świadczenia 800 plus od powiązania z pracą. Po trzecie obiecujemy 100 tys. miejsc w żłobkach publicznych. Chcemy również zrównania wszystkich w prawie do in vitro - stwierdził z kolei Ireneusz Raś.

- Po pierwsze i przede wszystkim in vitro. Po drugie gwarancja miejsca w żłobku dla każdego dziecka, po trzecie 300 tys. tanich mieszkań na wynajem - powiedziała natomiast Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.

- Równie ważna jest dobra ochrona zdrowia i promocja partnerskiego modelu rodziny - podkreśliła.

- Dzisiaj to głównie matki zostają z dzieckiem w domu, musimy zrobić wszystko, żeby mężowie, partnerzy byli w domu i także je wspierali - dodała.

Marlena Maląg zaznaczyła na wstępie, że "polityka demograficzna to wyzwanie", a "PiS to rewolucja godnościowa". - Wprowadzenie świadczeń takich jak 500, a za chwilę 800 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, opieka żłobkowa, łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym - wyliczała.

Mówiła również o "zaniedbaniach za czasów Donalda Tuska, kiedy ludzie nie mieli stabilizacji i nie zakładali rodziny".

- Do dzisiaj borykamy się z konsekwencjami tego stanu. My wprowadzamy i realizujemy kompleksową, systemową politykę prorodzinną - dodała.

Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji oceniła, że "dzisiejszy kryzys demograficzny wynika ze zmian kulturowych".

- Nie da się tego zmienić różnymi programami socjalnymi, czy budową większej ilości żłobków - dodała.

Podkreśliła jednak, że "problem z demografią wynika również z faktu, że w Polsce istnieje brak stabilności finansowej i prawnej, a kobiety, które decydują się na dziecko bardzo często mierzą się z patologią ZUS-u".

Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej nazwała politykę prorodziną prowadzoną przez PiS jako "pseudorewolucyjną".

Według niej "Polki nie chcą rodzić dzieci bo po prostu się boją". - Kiedy rządziła koalicja PO-PSL wprowadzaliśmy rozwiązania systemowe takie jak roczny urlop rodzicielski, urlop ojcowski, dofinansowanie in vitro, program mieszkanie dla młodych - przypomniała.

- Dzisiaj nie ma innego wyjścia, trzeba pójść tą samą drogą, wprowadzić rozwiązania systemowe, pozwalające łączyć pracę z rodziną - dodała.

Wkrótce więcej informacji.