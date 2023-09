- W Sądzie Okręgowym w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym w sprawie kłamstwa na mój temat , które wypowiedziała kandydatka KO do Sejmu Izabela Leszczyna na antenie TVN - przekazał radny szczecińskiej rady miasta i kandydat do Sejmu z listy PiS Dariusz Matecki, członek Suwerennej Polski.

Dariusz Matecki pozywa Izabelę Leszczynę. To rozprawa w trybie wyborczym

We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, dołączonym do przesłanego mediom komunikatu, pełnomocnik Mateckiego adwokat Marcin Bury wnosi o zakazanie Izabeli Leszczynie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji "dotyczących rzekomego otrzymania przez Dariusza Mateckiego ogromnych pieniędzy na prowadzenie kampanii referendalnej w 2023 r. pomimo tego, że kandyduje do Sejmu RP". Takie słowa - jak przekazał adwokat - padły w programie TVN24 "Kawa na ławę" w niedzielę.