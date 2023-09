- Kluczowe jest to, żeby wyborcy mieli prawdziwe informacje o tym, co się dzieje w Polsce - powiedział Donald Tusk w "Gościu Wydarzeń", nawiązując do awantury przed budynkiem TVP z pracownikiem stacji Michałem Rachoniem. Wspomniał również o posłance Kindze Gajewskiej, która została przez policję wciągnięta do radiowozu, gdy mówiła o imigrantach i aferze wizowej. - Została zatrzymana przez policję, wykręcono jej ręce i wprowadzono do tak zwanej "suki" - opisywał Donald Tusk. - To są standardy już naprawdę bardzo niepokojące - ocenił.