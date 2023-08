Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na największe poparcie w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższa niedzielę. Mimo wyniku 32,4 proc., względem ostatniego badania z 17 lipca jest to spadek o 0,8 pkt proc.