"Ceny prawie się nie zmieniły". Na siedzibie NBP pojawił się baner

"Już od czterech miesięcy ceny prawie się nie zmieniły!" - czytamy napis prezentowany przez bank centralny. Obok widnieje wykres, który ma dowodzić, że wskaźnik wzrostu cen miesiąc do miesiąca na maj i czerwiec wyniósł zero procent.

NBP chwali się, że "ceny prawie się nie zmieniły". "'Prawie', robi wielką różnicę"

- Narodowy Bank Polski powinien utrzymywać inflację na poziomie 2,5 proc. Patrząc na wskaźniki rok do roku, to widzimy - 16 proc. w marcu; 14,7 proc. w kwietniu; 13 proc. w maju i 11,5 proc. w czerwcu - to wszystko nie jest 2,5 proc. - ocenił Arkadiusz Marchewka.