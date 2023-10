- Jak będę odbierał kartę do głosowania, poproszę komisję o niewręczanie mi karty do referendum. Połączenie wyborów do Sejmu z referendum może być podstawą do unieważnienia całego głosowania - oznajmił były prezydent Bronisław Komorowski. Polityk odniósł się również do roszad na kluczowych stanowiskach w polskiej armii i strategii bezpieczeństwa prowadzonej przez ministra Mariusza Błaszczaka, mówiąc o konieczności korekty jego wcześniejszych decyzji.