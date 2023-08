Bronisław Komorowski został zapytany w Radiu Zet o start z list Koalicji Obywatelskiej mecenasa Romana Giertycha i lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka . Były prezydent stwierdził, że widzi w kandydatach szansę, by szef PO wycofał się ze swojego stanowiska.

Bronisław Komorowski: Donald Tusk straszył, że będzie żądał deklaracji

Chodzi o warunek lidera PO, który mówił, że na listach Koalicji Obywatelskiej mogą znaleźć się tylko te osoby, które popierają aborcję do 12. tygodnia ciąży .

Były prezydent mówi, że "życzyłby sobie", by Giertych i Kołodziejczak pozostali przeciwnikami takiego rozwiązania.

Bronisław Komorowski: To tendencja do łamania sumień

- Jeśli przeciwstawiliby się nieładnej tendencji do łamania sumień, to może wpłynęliby na mechanizmy w PO i KO - skomentował Bronisław Komorowski. - Nie rozumiem, jak można zmuszać ludzi do deklaracji w kwestii ich sumienia - podkreślił.