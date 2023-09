- To haniebne słowa. Minister Błaszczak powiedział, że poprzedni rząd chciał oddać agresorowi bez walki jakikolwiek kawałek polskiego terytorium. To haniebne z dwóch powodów. Po pierwsze, bo nigdy się to nie wydarzyło w żadnym planowaniu. Minister Błaszczak po raz kolejny kłamie. A po drugie - bo jest to nie do pomyślenia, by ujawniać kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa dokumenty - w ten sposób senator Bogdan Klich odnosi się do najnowszego spotu PiS. To właśnie on jest tam kluczową postacią.