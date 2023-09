- Panie prezydencie, tylko świnie tak mówią o swoich współobywatelach i obywatelkach . Proszę mieć poważną refleksję, kim pan jest, kogo pan reprezentuje i czy ma pan w domu lustro , bo jeśli pan ma, to myślę, że ostatnio już naprawdę ciężko w nie patrzeć - dodała szefowa Inicjatywy Polska, wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej.

Zielona Granica. Politycy PiS krytykują film Agnieszki Holland

Parlamentarzystka wezwała prezydenta oraz polityków PiS organizujących konferencje w sprawie filmu Agnieszki Holland do "refleksji" oraz "opamiętania". - Czasy, gdy politycy recenzowali kino, skończyły się. Knebluje się opozycję, knebluje się ludzi kultury . A dotacje idą na rzecz Roberta Bąkiewicza zagłuszającego powstankę warszawską zamiast na kulturę, budującą poczucie godności i wolności wypowiedzi - dodała Nowacka.

Polska premiera "Zielonej Granicy" wejdzie do polskich kin w piątek, wcześniej film Agnieszki Holland zyskał przychylność jury festiwalu filmowego w Wenecji. Dzieło o kryzysie granicznym - jeszcze przed pokazami w kraju - nie przypadła do gustu czołowym politykom PiS. Do chóru krytyków dołączył prezydent.