Awantura w TVP Info. Miłosz Kłeczek do Pawła Bejdy: Jest pan chamem

Pracownik mediów publicznych zadał parlamentarzyście pytanie dotyczące najnowszego dzieła Agnieszki Holland. - Czy film "Zielona Granica" to wstrętny paszkwil, który szkaluje obrońców polskich granic? - zwrócił się do posła Kłeczek, oczekując odpowiedzi "tak" lub "nie".

- Wie pan, to jest taka formuła, jakbym zapytał pana, czy przestał pan bić swoją żonę. To jest głupie - odparł polityk PSL, czym wywołał oburzenie prowadzącego.

Niemiecka flaga w TVP Info. Krążyła po całym studiu

Na reakcję posła KO nie trzeba było długo czekać - polityk wstał i odniósł barwy naszych zachodnich sąsiadów z powrotem do nadawcy. To jednak nie zakończyło sprzeczki.

Niemiecka flaga krążyła po całym studiu między Ozdobą a Kropiwnickim. Gdy przedstawiciel opozycji zaniósł proporzec do prowadzącego program, ten wstał i odniósł go nie do posła SP, który przyniósł barwy do studia, a do parlamentarzysty Koalicji Obywatelskiej.