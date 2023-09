Atmosfera wokół wyborów parlamentarnych gęstnieje z dnia na dzień. Do starcia między politykiem PSL a dziennikarzem doszło w programie "Za czy przeciw?" w TVP Info. Miłosz Kłeczek pytał Dariusza Klimczaka m.in. o wiek emerytalny i jego reformę z czasów Donalda Tuska.

Pytanie odnosiło się do notatki , którą we wtorek w czasie oświadczenia dla mediów zaprezentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył jednak parlamentarzysta, "nic nie wie on na temat uzgodnień", które - według wspomnianej notatki - miały zapaść między Donaldem Tuskiem a kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Wybory 2023. Burza w studiu TVP. Starcie Kłeczek-Klimczak

- Platforma także nie dzieliła się z nami takimi informacjami, więc niestety musi pan zaprosić Donalda Tuska, jeśli w ogóle zgodzi się przyjść do tej telewizji - odpowiedział Klimczak.

Dalej Miłosz Kłeczek pytał gościa, przerywając mu wypowiedź, m.in. o to, o ile lat PSL podniosło kobietom ze wsi wiek emerytalny. Klimczak przekonywał jednak, że Polacy wypowiedzieli się w sprawie wieku emerytalnego w 2015 roku i PSL "zamierza to uszanować". Stwierdził też, że zamiast zajmować się sprawą sprzed kilku lat, należałoby się zająć w programie bieżącą polityką i problemami przed wyborami parlamentarnymi.

Gdy dziennikarz TVP nie ustawał w pytaniu o sprawę wieku emerytalnego, Klimczak odpowiedział: - Ja panu powiedziałem w pierwszej części pytania, że nie znamy informacji na temat jakichkolwiek uzgodnień i nie zamierzam wpuszczać się w kanał jakiś quasi-manipulacji.

Wybory parlamentarne 2023. Kłeczek do Klimczaka: Proszę wyjść

Wydawałoby się, że w tym miejscu wymiana zdań między dziennikarzem a politykiem się zakończy, jednak awantura rozpętała się zaledwie kilka sekund później. Miłosz Kłeczek zwrócił się z pytaniem do drugiego z gości - posła PiS Radosława Fogla - z pytaniem o kandydaturę Ryszarda Petru z list Trzeciej Drogi, który mówi o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego.

Uwadze polityka PSL nie uszło, że Radosław Fogiel może odpowiedzieć na pytanie bez dodatkowych wtrąceń ze strony dziennikarza. Postanowił zareagować. - Nie przerywa pan posłowi PiS-u? - zapytał Klimczak.

- Pan poseł odpowiada na moje pytanie. A jak pytam pana o "A", to pan opowiada o "B" - odpowiedział dziennikarz TVP, na co Dariusz Klimczak zapytał go, "czy jest on dziennikarzem".

- Tak, jestem dziennikarzem, a pan jest politykiem czy pseudopolitykiem? Jeszcze jedna taka uwaga i podziękuję panu za udział w programie - zareagował Kłeczek, a w odpowiedzi z ust parlamentarzysty usłyszał: - Jest pan pseudodziennikarzem, mówię z całą stanowczością.

Reakcja dziennikarza była natychmiastowa. - Bardzo dziękuję, proszę wyjść - powiedział Kłeczek do Klimczaka.

Wybory 2023. Burza w studiu TVP. "Proszę schować palca"

Polityk PSL postanowił jednak nie opuszczać studia. Jak zaznaczył, nie będzie wychodził, ponieważ jest to telewizja publiczna i sam kazał wyjść dziennikarzowi, na co ten odpowiedział, że poseł "nie traktuje go z szacunkiem"

- Mam do pana prośbę, żeby zaczął pan stosować jakiekolwiek standardy. Pan prowadzi ten program w stylu buraka pastewnego - dodawał poseł.

Miłosz Kłeczek ripostował, że polityk stoi za podniesieniem wieku emerytalnego, co jeszcze bardziej rozzłościło Klimczaka. - Nie byłem wtedy posłem, rozumie pan to? Proszę schować tego palca - zwrócił się do prowadzącego program.

Po czym nastąpiła kolejna krótka wymiana zdań. - Bardzo pan nerwowy, nie wytrzymuje pan ciśnienia kampanii. Pan swoją butą i arogancją nie chce odpowiadać na pytania - powiedział dziennikarz.

- To pan nie chce rozmawiać na tematy bieżące - odrzekł Dariusz Klimczak.

