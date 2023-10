Awantura na wiecu Tuska. "Pani jest ofiarą Kaczyńskiego"

Przed wyborami parlamentarnymi szef PO Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Konina. Polityk w trakcie przemówienia nawiązał m.in. do kwestii pytań referendalnych. Wtedy w tłumie ludzi, którzy zebrali się w konińskiej hali RONDO rozległ się krzyk.

Jedna z uczestniczek spotkania postanowiła zgłosić swoje uwagi, do wypowiedzi Tuska. - Pytania są dobrze sformułowane, dziecko zrozumie - mówiła w kierunku polityka, używając przy tym bogatej gestykulacji i dodała: "a skoro pan nie potrafi odpowiedzieć na te pytania jawnie, to jest pana problem".

Wybory 2023. Donald Tusk w Koninie. "Pani jest ofiarą"

- Zdaje się, że jest pani ofiarą jakiegoś nieporozumienia - odpowiedział Tusk. Wtedy kobieta ponownie zaczęła krzyczeć, ale została zagłuszona przez tłum. Lider PO stwierdził, że "pani jest bez winy".

- Pani jest ofiarą Kaczyńskiego i TVP Info - stwierdził. - To co oni robią ludziom, używając mediów publicznych każdego od rana do wieczora. Niech pani zauważy, tu jest jakieś 2 tys. osób i pani jest jedyną, która krzyczy - mówił.

Na sali wiele osób miało peruki z pomarańczowymi włosami, co miało być znakiem solidarności dla byłego premiera, a ten wykorzystał to w dyskusji z kobietą. - Jakby się pani przyjrzała, zobaczy pani rudych, bo ludzie mają poczucie humoru. Powiem szczerze z największą sympatią. Jest trochę rudnych na sali, pani też jest trochę rudawa, szczerze powiedziawszy. Więc to jest forma wsparcia dla nas - powiedział.

Wtedy kobieta dynamicznie zerwała się ze swojego krzesła i przeszła kilka metrów, gestykulując i krzycząc coś w kierunku polityka.

Wybory 2023. 9-latka zadała Tuskowi pytanie. W czach miała łzy

Później, kiedy Tusk odpowiadał na pytania uczestników spotkania, mikrofon powędrował też w ręce dziewięcioletniej Poli.







- Mam pytanie: czy po 15 października będę żyła w bezpiecznym i szczęśliwym kraju? - zapytała ze łzami w oczach. Wtedy lider PO podszedł do niej i ją przytulił.

Donald Tusk przytulił 9-latkę, która zapytała, czy będzie żyła w bezpiecznym i szczęśliwym kraju po wyborach / Polsat News

- Zaraz mi serce pęknie, jak widzę łzy w twoich oczach. Widzę, że jesteś bardzo wzruszona. Ja też - powiedział polityk.

- Ja Ci mogę powiedzieć, że jak widzę taką młodą osobę jak ty, martwiącą się o innych i mającą jedno marzenie: chcesz żyć w szczęśliwym kraju. To dla mnie jest to największe wyzwanie, jakie mogę sobie wyobrazić. To zrobię wszystko, żebyście i ty, i moje wnuczki żyli szczęśliwie - zadeklarował.

Dziewczynka podeszła podać dłoń politykowi. Ten stwierdził, że swoim pytaniem zrobiła dużo więcej dobrego, niż on dwugodzinnym wystąpieniem. Na koniec w formie żartu "zaproponował dziewięciolatce pracę" w jego sztabie wyborczym.

