W jego czasie przewodniczący PO mówił m.in. o kwestii praw kobiet, zapewniając, że "już nigdy nie może być tak, że błędne decyzje, opresja władzy, jakaś ideologia będzie prowadziła do śmierci na oddziałach szpitalnych" i odnosząc się do obecnej władzy: - Ręce precz od polskich kobiet.

Donald Tusk w Kępnie. Jeden z mężczyzn "miał pytania"

W czasie jego wypowiedzi próbował ją przerwać jeden ze zgromadzonych, którego już wcześniej upominał Donald Tusk, prosząc o to, aby dał mu skończyć. Gdy lider PO przestał mówić, do mikrofonu podszedł mężczyzna, który stwierdził, że "ma pytania".

- Dlaczego pan likwidował jednostki wojskowe na terenach wschodnich? Drugie pytanie: dlaczego zakłady pracy były sprzedawane i gdzie są pieniądze za te zakłady? Trzecie pytanie: dlaczego pan chce sprzedać Polskę władzy rosyjskiej? - stwierdził. Na te pytania przewodniczący PO przekazał, że to "nie jest pierwszy przypadek" i kontynuował:

- Ja naprawdę bardzo panu współczuję - pan nie jest winny, jest pan ofiarą tego, co PiS-owska telewizja, PiS-owskie media wkładają ludziom do głowy. Ja także dla pana chcę tej zmiany 15 października - mówił, przerywając prośbami o odejście i nieprzerywanie.

- Ta zmiana w Polsce jest także potrzebna dla ludzi otumanionych przez PiS-owską telewizję, którzy powtarzają te brednie, a są tak naprawdę bez winy. Uwolnienie ludzi od fałszywej propagandy, od kłamstwa, to także nasze wspólne zadanie - skomentował całe zajście Donald Tusk.

Tusk do dziennikarza TVP Info: Jak panu nie wstyd?

- Bardzo dziękuję, to nasze kamery były zasłaniane tutaj - odpowiedział dziennikarz TVP Info.

- Nie widzę - odparł na to Donald Tusk, na co można było usłyszeć odpowiedzieć: - Tu stoi nasza kamera, przed chwilą był tu tłum ludzi, musiałem wywalczyć swoje miejsce.

Na to lider PO powiedział: - Jeśli ma pan zamiar kłamać - to niech pan odejdzie od mikrofonu, jeśli chce pan o coś zapytać - to proszę pytać. Widzę waszą kamerę, patrzę w waszą kamerę. Czy transmitujecie nas na żywo?