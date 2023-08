Antoni Macierewicz był w poniedziałek gościem w Polskim Radiu 24. Polityk PiS był pytany m.in. o sprawę referendum i odrzucaniu go przez Donalda Tuska . - Myślę, że on boi się głosu narodu. Przy jednoznacznym odrzuceniu tych zagrożeń dla Polski, które są zawarte w tych czterech pytaniach, ich program, program Platformy Obywatelskiej, zostanie jednoznacznie podważony - stwierdził Macierewicz.

Wybory parlamentarne 2023. Antoni Macierewicz o "rosyjskiej agenturze"

- Jest wypowiedź pana Donalda Tuska, że on jest gotów sprzedać Lotos Putinowi. Wówczas opozycja się temu sprzeciwiła, Polacy to zablokowali - zaznaczył.