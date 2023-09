"Nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory" - stwierdziła Anna Maria Siarkowska, odnosząc się do oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski na temat aborcji. Posłanka Konfederacji - która jeszcze do połowy lipca była członkinią klubu Prawa i Sprawiedliwości - oceniła, że partia rządząca próbuje wprowadzić możliwość przerwania ciąży "de facto na życzenie". Zdaniem Siarkowskiej świadczy o tym próba poszerzenia przesłanki dotyczącej życia i zdrowia kobiety o zdrowie psychiczne.