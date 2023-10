Andrzej Duda na największej paradzie Polonii. "Pierwszy w historii"

Wybory 2023. Andrzej Duda na Paradzie Pułaskiego

Jak czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, W Nowym Jorku mieszka około 3,6 miliona osób polskiego pochodzenia. Jest to więc ponad 1/3 zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Polonii.

Andrzej Duda pierwszym prezydentem na Paradzie Pułaskiego

Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "parada to świetna okazja, by przypominać o roli, jaką Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia odegrali w dziejach USA".

- Od pokoleń także nasi Rodacy pracują na siłę i zamożność tego kraju. Czynią to jednak, co dla mnie szczególnie ważne, dbając również o dobre imię i interesy swojej Ojczyzny, Polski - podkreślał Duda.

Wybory parlamentarne 2023. Andrzej Duda apeluje do Polonii

- Jestem tu po to, by o to wasze wsparcie prosić. Byście pracowali na rzecz sojuszu polsko-amerykańskiego i sojuszu Ameryki i Europy - dodał Andrzej Duda.