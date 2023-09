Wybory 2023 a "Zielona Granica". Tusk krytykuje Ziobrę

- Skoro (Zbigniew) Ziobro ma taką pasję i powołanie, to niech pisze komentarze na Filmwebie. Mam serio komunikat do PiS, bo rozpętali kampanię wokół tematu. Jeżeli ktoś obraził Straż Graniczną, to jest to PiS. Wpuścili blisko 300 tysięcy ludzi przez granicę. Przez lata pluli w twarz Straży Granicznej, narażali ich na cierpienie - powiedział szef PO.