A. Zandberg: Nie wejdę do rządu, w którym będzie R. Giertych

W części poświęconej pytaniom, na które należy udzielić zwięzłej odpowiedzi, Romanowski pytał o wejście Zandberga do rządu, jeśli miałby znaleźć się tam również mecenas. - Nie wejdę do rządu, w którym będzie Roman Giertych - oświadczył.

Dalej zaznaczył: - Jeżeli w przyszłym parlamencie Lewica będzie na wystarczająco silnej pozycji, to Romana Giertycha w rządzie nie będzie. Adrian Zandberg przypomniał, że mecenas jest kandydatem na liście Platformy Obywatelskiej. - Wzięli za niego odpowiedzialność i za jego poglądy, więc tak naprawdę wybór jest jasny. Jeżeli ktoś chce, żeby Giertych był w rządzie, to powinien głosować na PO. Jeżeli państwo, podobnie jak my, nie chcecie go widzieć w rządzie, to zagłosujcie na Lewicę - mówił.