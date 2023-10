A. Macierewicz: PO nie będzie w stanie przeprowadzić swojego kierunku działania

- Doprowadzimy do tego, że będzie kontynuowana polityka ostatnich ośmiu lat, co do tego nie mam wątpliwości. W jaki sposób, w jakim układzie, czy rządowym czy układzie opozycyjnym, to zobaczymy. Jest pan prezydent, który prowadzi jednoznaczną politykę niepodległościową i narodową. My mamy tak duży zakres poselski i senatorski (...), to wszystko sprawia że nasze decyzje i decyzje pana prezydenta tak czy inaczej będą dominujące w polityce polskiej - powiedział poseł PiS.