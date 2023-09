100 tys. uprawnionych wyborców nie może zagłosować. Przyczyna zaskakuje

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie głosują w wyborach?

Świadkowie Jehowy szczegółowo tłumaczą swoje podejście do wyborów , a szerzej do kwestii politycznych, na swojej oficjalnej stronie.

Nie popieramy partii politycznych, nie głosujemy na nie ani ich kandydatów i nie ubiegamy się o stanowiska we władzach państwowych. Nie bierzemy też udziału w jakichkolwiek działaniach zmierzających do zmiany władz. Jesteśmy przekonani, że nasza neutralność ma silne podstawy biblijne.

Jakie inne zakazy obowiązują Świadków Jehowy?

Dodatkowe obostrzenia dotyczą także diety Świadków Jehowy. Główną różnicą w stosunku do katolików jest zakaz spożywania potraw z dodatkiem krwi zwierzęcej, np. kaszanki. Nie jest to jednak jedyny, ani nawet najpoważniejszy zakaz związany z krwią.

Świadkowie Jehowy w myśl biblijnych nauk odmawiają też leczenia z wykorzystaniem transfuzji krwi, jednak - jak twierdzą - nie jest to wyraz braku zaufania do medycyny. W przypadku choroby poddają się bowiem leczeniu, jednak wymagają stosowania metod niezwiązanych z przetaczaniem krwi.

Kim są Świadkowie Jehowy?

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy to związek wyznaniowy, który zalicza się do ruchów restoracjonistycznych (łac. restaurare - odbudować, ang. restore - przywrócić). Oznacza to, że członkowie organizacji postulują konieczność powrotu do pierwotnych zasad chrześcijaństwa, które obowiązywały w czasach Jezusa i jego apostołów.