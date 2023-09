Zazwyczaj na finiszu kampanii obóz, który chce przejąć władzę, otwiera się na nowe środowiska, walczy o niezdecydowanych, albo przynajmniej demobilizuje zwolenników władzy. Tymczasem duża część obozu anty-PiS urządza samobójcze polowanie na symetrystów, do których zalicza już nie tylko antyliberalną lewicę, ale dziennikarzy bardzo bliskich TVN-owi i "Gazecie Wyborczej".

Poszukiwanie symetrystów we własnych szeregach coraz częściej przypominają retorykę z czasów Władysława Gomułki, który niegdyś szukał rewizjonistów w szeregach PZPR. Jak pokazuje ostatni tekst Cezarego Michalskiego w Interii każdy może być posądzony o "odchylenie symetrystyczne" - nawet serwis OKO Press założony przez dziennikarzy wywodzących się z "Gazety Wyborczej", który zamiast dopingować Donaldowi Tuskowi postanowił zweryfikować jego słowa o liczbie migrantów, którzy przyjechali do Polski.

Sondaże wyborcze pokazują od miesięcy, że przeciwnicy obecnej władzy są w przewadze, a jednocześnie nie dysponują pewną parlamentarną większością. Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje wysokie notowania, ale nie na tyle wysokie, żeby myśleć o samodzielnych rządach. Wyłania się obraz politycznego pata, który może doprowadzić po wyborach do dawno niespotykanego w polskiej polityce okresu niepewności i zamieszania.

Czyżby kolejne wybory nie przyniosły zwycięstwa? Czy ewentualne odsunięcie od władzy PiSu będzie zależeć od tego, jak zachowają się członkowie partii Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego? Czy PiS wygra kolejne siódme wybory? Nic dziwnego, że rośnie frustracja części dziennikarzy i wyborców opozycji, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że po ośmiu latach nieustających afer, gaf, przekrętów i arogancji Prawo i Sprawiedliwość nie leży na politycznych deskach.

Zaczęło się od Janickiego i Władyki

W takiej sytuacji potrzebni są winni. Nie wystarczy już tylko wina podporządkowanych rządowi mediów publicznych. Nie wystarczą zdemoralizowani i cyniczni wyborcy. To nie my popełniamy błędy, to nie my mamy błędną diagnozę sytuacji, to nie nam brakuje wiarygodności. Winni są symetryści.

Pojęcie wymyślone przez dziennikarzy tygodnika "Polityka" Mariusza Janickiego i Wiesława Władykę zrobiło karierę w języku publicznej debaty. W ustach Władyki i Janickiego oraz zbliżonych do nich dziennikarzy symetryści urastają do rangi potężnej siły, która niczym komandosi służb specjalnych działają na tyłach linii opozycyjnych, dokonując wielkiego sabotażu. Cezary Michalski napisał w ostatnim swoim felietonie w Interii o symetryzmie następująco:

"Symetryzm stał się po ośmiu latach rządów PiS realnym i skutecznym sojusznikiem tej władzy. Symetryści ostentacyjnie lekceważą granice konstytucyjne, prawne, ekonomiczne, ustrojowe... Trzeciej RP, które PiS przekroczył i rozmontował. W dodatku czynią to wszystko w niepisowskich mediach, paraliżując niepisowską opinię publiczną".

Wtóruje mu Janicki i Władyka w wydanej właśnie przez tygodnik "Polityka" i szeroko kolportowanej książce o symetrystach:

"Pod­wa­ża­nie wy­róż­nio­nej roli, także mo­ral­nej, obroń­ców de­mo­kra­tycz­nego po­rządku w Pol­sce stało się ugrun­to­wa­nym, prak­ty­ko­wa­nym przez wielu - i to z upodo­ba­niem - zja­wi­skiem, które wpły­nęło na pol­ską rze­czy­wi­stość. Poza roz­mięk­cza­niem ocen eks­ce­sów PiS miało to jesz­cze je­den istotny sku­tek: znacząco osła­biało an­ty­pi­sow­ską opo­zy­cję".

Symetryści nie tylko odpowiadają za "rozmiękczanie" opinii publicznej, zrzucanie z piedestału bohaterskich obrońców demokratycznego porządku, ale również zdaniem Janickiego i Władyki potrafią przeprowadzać wręcz na masową skalę lobotomię, które skutkują polityczną amnezją Polaków:

"Oczy­wi­ście krótka po­li­tyczna pa­mięć wy­bor­ców to wina nie tylko sy­me­try­stów, ale do­ło­żyli do tego stanu rze­czy bar­dzo so­lidną już nie ce­giełkę, ale ce­głę". To nie koniec. Władyka i Janicki wskazują, kto odpowiada za ostatni wielki wyborczy sukces PiS-u: "po­nowna wy­grana par­tii Ka­czyń­skiego w 2019 r. była w du­żej mie­rze spo­wo­do­wana przez pa­ra­sol ochronny, jaki nad wła­dzą roz­po­starli wła­śnie sy­me­try­ści".

Zapytajmy o nazwiska

Ogromnie to wpływowa i skuteczna grupa, ale gdy zapytać o nazwiska i konkrety okazuje się, że symetrystami jest mniej niż tuzin dziennikarzy i publicystów. W tym ci, którzy należą do zagorzałych przeciwników tej władzy - jak Marcin Meller czy Michał Danielewski. Żaden z nich nie jest nawet w specjalnej pozycji władzy.

O symetryzm i krecią robotę jest oskarżone w całości również jedno środowisko polityczne, czyli partia Razem. Partia straciła zresztą już polityczną podmiotowość, rozpływając się w socliberalnej mgławicy Włodzimierza Czarzastego, który na każdym kroku deklaruje wierność i lojalność wobec Donalda Tuska. Janicki i Władyka przyznaje, że lewicowa partia może i ma śladowe poparcie, ale za to macki Razem partii sięgają daleko i "po­siada nieproporcjonalnie duże wpływy w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych i u czę­ści dzien­ni­ka­rzy".

Symetryści zdaniem Michalskiego, Janickiego i Władyki cechuje "postpatrycjuszowski snobizm", "pańska błazenada" i "in­fan­tylne ocze­ki­wa­nia". Łatwo ich rozpoznać, bo niczym szympansy trzymają się w stadach:

"Grupa sy­me­try­stów jest też ła­twa do iden­ty­fi­ka­cji, po­nie­waż trzy­mają się ra­zem, wtedy czują się pew­niej. Je­żeli któ­ryś z nich zo­sta­nie za­ata­ko­wany, od razu zgła­szają się obrońcy, i nie­mal za­wsze można prze­wi­dzieć, kto się ode­zwie w ja­kiej i czy­jej spra­wie". Niczym rewizjoniści 60 lat temu należą do elity: "Bywa, że po do­brych uni­wer­sy­te­tach, za­gra­nicz­nych sta­żach, prak­ty­kach w pol­skich i eu­ro­pej­skich in­sty­tu­cjach, ge­ne­ral­nie wy­kształ­co­nych. O co więc chodzi?". Dlaczego nie zaakceptują swojej klasowej elitarnej tożsamości i lojalności, ale ciągle wszczynają awantury i jątrzą?

Janicki i Władyka są zmęczeni ciągłymi pytaniami o program wyborczy obozu anty-PiS, który musi ustąpić obronie fundamentalnych wartości: "ide­owy spór o kwe­stie eko­no­miczne i so­cjalne jest w de­mo­kra­cji czymś na­tu­ral­nym, jed­nak wtedy, kiedy ramy de­mo­kra­tyczne są nie­za­gro­żone". Dopóki nie pokonamy PiS-u, cała reszta jest bez znaczenia: "Ta­kich py­tań jest mnó­stwo, ale będą one mo­gły być roz­wa­żone po wy­gra­nych z PiS-em wy­bo­rach. A iść do nich trzeba z ha­słem: kon­sty­tu­cja, de­mo­kra­cja, Eu­ropa".

Jarosław Kaczyński podczas wiecu we Wrocławiu / Krzysztof Kaniewski / Reporter

Tylko on. Donald Tusk

Żebyśmy nie mieli wątpliwości. Jest tylko jedna partia i jeden sekretarz... przepraszam, lider, który może zagwarantować realizację tych postulatów. Oczywiście jest nią Platforma Obywatelska i Donald Tusk.

"Tak czy ina­czej, trudno nie od­nieść wra­że­nia, że dzi­siaj kon­cep­cja trze­ciej drogi po­lega przede wszyst­kim na szu­ka­niu szans kosz­tem Ko­ali­cji Obywatelskiej. Idea trze­ciej drogi, ja­kie­goś pro­gramu poza głów­nym nur­tem, w dzi­siej­szej Pol­sce za­sad­ni­czo służy in­te­re­som PiS, gdyż osła­bia fundamentalny, kon­sty­tu­cyjny kon­flikt mię­dzy dwoma świa­tami war­to­ści, które są nie do po­go­dze­nia. Za­miast tego wi­dzimy sło­wo­tok, siłę ład­nych słów o do­bru lu­dzi, któ­rzy mają 'dość', nie chcą wojny pol­sko-pol­skiej, ma­rzą, żeby żyć w spo­koju. To nie jest żadna trze­cia droga. To jest droga do­ni­kąd". Janicki i Władyka ożywiają tutaj idę jednopartyjnej demokracji i starą polityczną zasadę znaną co najmniej od czasów Lecha Wałęsy: kto nie z nami, tego zmieciem.

Walka z symetryzmem jawi się jako ostatnia próba ratowania mandatu i prawomocności liberalnych elit, które były akuszerami polskiej transformacji. Michalski, Janicki i Władyka zdają się nie dostrzegać, że to co nazywają liberalną demokracją, jest w kryzysie na całym świecie. W Polsce była w kryzysie od samego jej powstania w 1989 roku.

Grzechem pierworodnym polskiej transformacji było to, że powstała bez mandatu demokratycznej większości. Jak pisał znany bułgarski politolog Ivan Krastev: "Grzechem pierworodnym postkomunistycznych demokracji jest to, że powstały one nie jako wynik triumfu egalitaryzmu, ale jako zwycięstwo antyegalitarnego konsensusu jednoczącego komunistyczną elitę i antykomunistyczną kontrelitę".

Praworządność? Sędziowie wybrani przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego dalej orzekali w nowym "demokratycznym" ustroju. Sprawiedliwa ekonomia? Program "Solidarności" i ustalenia Okrągłego Stołu dotyczące ewolucyjnej przemiany gospodarki zostały odrzucone na rzecz terapii szokowej i 20 procentowego bezrobocia. Konstytucja? Została przyjęta w referendum, w którym głosowało ledwie 42 proc. uprawnionych i trzeba było zmieniać specjalnie ustawę o referendach, żeby w ogóle weszła w życie.

Opozycja nie odrobiła pracy domowej

Antysymetryści zapominają, że demokracja liberalna, która powstała po II wojnie światowej, była efektem historycznego kompromisu między społeczeństwem a prywatnym kapitałem: "wy nie popieracie skrajnych partii a my dajemy wam mieszkania, edukację i związki zawodowe".

W zamian za bezpieczeństwo socjalne i udział w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki społeczeństwa zachodu zaakceptowały parlamentaryzm, trójpodział władzy i prawa własności. Demokracja, konstytucja i praworządność stają się pustymi hasłami, jeśli obywatele są pozbawieni poczucia bezpieczeństwa. Symetryści po prostu przypominają o tym niewygodnym dla elit fakcie i wskazują, że samo bycie antPiSem nie wystarczy, żeby odsunąć Kaczyńskiego od władzy.

Postawa Janickiego, Władyki czy Michalskiego pokazuje, że opozycja nie odrobiła swojej pracy domowej przed "najważniejszymi wyborami w historii" i wybrało intelektualną i moralną gnuśność, broniąc własnych biografii i interesów. Chcą powrotu do ancien regime tego, co nazywają liberalną demokracją, która nie była ani demokratyczna, ani specjalnie liberalna. Tyle tylko że tak wyborów się nie wygra. Opozycja z takimi doradcami może zdobyć władzę tylko jeśli się o nią potknie.

Jan Śpiewak

