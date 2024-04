Zwrot akcji. Znany polityk jednak wystartuje z listy PiS

Jak informowaliśmy w Interii Jacek Saryusz-Wolski nie znalazł się na listach PiS do Parlamentu Europejskiego, które oficjalnie zatwierdził komitet polityczny PiS.

To od początku budziło w partii duże emocje. Wielu polityków uważało, że PiS popełnia błąd rezygnując z doświadczonych i merytorycznych europosłów takich jak Saryusz-Wolski czy Zdzisław Krasnodębski na rzecz kandydatów czysto politycznych jak Daniel Obajtek , Mariusz Kamiński , Maciej Wąsik czy Jacek Kurski .

Wybory do PE: Jacek Saryusz-Wolski jednak na listach PiS

W przypadku Jacka Saryusza-Wolskiego całe zamieszanie rozbiło się o to, skąd ma kandydować. On sam upierał się, by startować tak jak poprzednio z "jedynki" w Warszawie. Prezes PiS zdecydował jednak, że w stolicy listę otworzy Małgorzata Gosiewska. Saryusz-Wolski dostał inne propozycje (m.in. Wielkopolskę), ale ich nie przyjął.