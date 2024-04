Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nabiera rozpędu. Niespodziewanie kandydaturę zgłosiła szefowa włoskiego rządu . Giorgia Meloni ma poprowadzić swoje ugrupowanie do zwycięstwa.

Włochy. Giorgia Meloni wystartuje w wyborach do PE

Girogia Meloni ogłosiła swój start w niedzielę podczas konwencji w Pescarze. Zarazem zadeklarowała, że nie będzie wykorzystywać swojej funkcji premiera do prowadzenia kampanii wyborczej. - Nie zabiorę ani jednej minuty z działalności rządu , by prowadzić kampanię wyborczą w sprawie mojej kandydatury - podkreśliła.

Co więcej, jak podaje Reuters, Meloni nie zamierza obejmować mandatu europosła . Wychodzi na to, że plan zakłada wyłącznie poprawę wyniku swojego stronnictwa politycznego.

Polityczka przekazała, co jest w DNA jej formacji. Wskazała na konieczność walki z lewicą europejską i dążenie do przejęcia władzy w UE przez siły centroprawicowe. - To trudne przedsięwzięcie, ale możliwe, musimy spróbować - oświadczyła.