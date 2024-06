Wypłynął sensacyjny sondaż PO. Kłopoty lidera listy

Na warszawskiej liście "dwójkę" otrzymała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. I to ona - jak ujawnił "Wprost" - znajduje się na czele wewnętrznego sondażu PO. Co ciekawe, Kierwiński nie jest nawet drugi. Tuż za Gronkiewicz-Waltz uplasował się Michał Szczerba, startujący z piątej pozycji. Warszawska jedynka PO zajmuje dopiero trzecie miejsce, a to może być zbyt mało, by zdobyć mandat.